حماس في تركيا.. قاعدة سرية للحرب الإلكترونية

قاعدة إلكترونية سرية تابعة لحركة حماس في مدينة إسطنبول التركية، مهمتها استهداف الخصوم عبر الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة.

ووفق صحيفة التايمز البريطانية، علمت أجهزة استخبارات غربية أن الحركة الإرهابية أنشأت مقرًا سريًا في تركيا، من أجل تنفيذ عمليات استخباراتية مضادة وحرب سيبرانية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية غربية قولها إن المقر الموجود في إسطنبول جرى إنشاؤه منذ نحو عامين، وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية الموجودة بالمدينة التي تتعامل بشكل رئيسي مع الأمور الخاصة بالتنسيق والتمويل.





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وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدة تديرها القيادة العسكرية لحماس في غزة، وتم فتحها دون علم الحكومة التركية، كما أن وكلاء الوحدة غير معروفين لأعضاء الحركة الآخرين في تركيا، ولم يبلغوا حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بوجودهم.

وذكرت "التايمز" أن المقر يديره سماخ سراج، العضو البارز بحركة حماس والمقيم في غزة، ويرسل تقاريره مباشرة إلى قيادي الحركة يحيى السنوار.

وبحسب المصدر نفسه، تضطلع القاعدة السرية بثلاث مهام رئيسية، أولها مسؤوليتها عن شراء المعدات "مزدوجة الاستخدام" التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة.



أما المهمة الثانية فتكمن في تنسيق العمليات السيبرانية ضد أعضاء حماس بالعالم العربي وأوروبا، فيما تتلخص الثالثة في الإشراف على عمليات المراقبة، وفي بعض الحالات عمليات الاستجواب، لمن هم ضمن صفوف حماس لكن يشتبه في عدم ولائهم.

