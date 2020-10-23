شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتخابات مجلس النواب 2020.. تعرف على تفاصيل محافظات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق انتخابات مجلس النواب،2012 ، غدا، في محافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة، وتستمر لمدة يومين السبت والأحد، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا ، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" .

ويأتي موعد انتخابات مجلس النواب المصرى 2020 في الخارج والداخل فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

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وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.