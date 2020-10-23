شكرا لقرائتكم خبر عن 142 مقعدا بالقوائم ينتظرون الحسم بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غدا السبت موعد انتخابات مجلس النواب 2020، فى مرحلته الأولى، والمقررة أن تكون على مدار يومين، حيث تجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات، ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى، وفيما يلى نستعرض موعد انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الأولى.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

وعن القوائم التى تتنافس بالمرحلة الأولى لحصد 142 مقعدا، تتنافس قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر على 42 مقعدا.

ونرصد نصيب كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى منها :

- دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد: (100 مقعد) تضم 11 محافظة

مقرها: مديرية أمن الجيزة

مكوناتها:

- محافظة الجيزة ولها 23 مقعدا.

- محافظة الفيوم ولها 9 مقاعد.

- محافظة بنى سويف 8 مقاعد.

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- محافظة المنيا 14 مقعدا.

- محافظة أسيوط بـ 11 مقعدا.

- محافظة الوادى الجديد ولها مقعدين

- محافظة سوهاج ولها 13 مقعدا.

- محافظة قنا 9 مقاعد.

- محافظة الأقصر 4 مقاعد.

- محافظة أسوان 4 مقاعد.

- محافظة البحر الأحمر 3 مقاعد.

- دائرة قطاع غرب الدلتا: (42 مقعد) وتضم 3 محافظات

مقرها: مديرية أمن الإسكندرية

مكوناتها:

- محافظة الإسكندرية بواقع 18 مقعدا.

- محافظة البحيرة بواقع 20 مقعدا.

- محافظة مطروح بواقع 4 مقاعد.