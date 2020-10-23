رشيدة طلال ضحية لعملية تجميل فاشلة..أثرت على شكلها وعلى النطق

أدت الفنانة رشيدة طلال ثمن عملية تجميل، أجرتها على مستوى شفتيها، غاليا، إذ تسبب الأمر في تشوه في شكليهما.

وأجرت رشيدة طلال، قبل أزيد من أسبوعين، عملية تجميل لشفتيها، طمعا في تغيير شكلهما إلى الأفضل، غير أن النتيجة كانت عكسية دون تحسن، على الرغم من مرور مدة زمنية على ذلك.

وأثر الانتفاخ، الذي خلفته عملية التجميل، على طريقة نطق رشيدة طلال، ما تسبب لها في متاعب صحية بدل الظهور بالشكل الجميل، الذي كانت ترغب فيه.

وباتت عمليات التجميل من أكثر الجراحات المنتشرة في العالم، ويزداد الإقبال عليها من أجل التصغير، والتكبير، والنفخ، والتبييض، وتغيير اللون.