فوضى وتراشق وضرب وجرح…إحالة 4 أشخاص محسوبين على “إلتراس” على النيابة العامة

أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة، أربعة أشخاص محسوبين على فصائل إلتراس مشجعي كرة القدم، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

وأوضحت ولاية أمن الدار البيضاء، عبر بلاغ لها، أن هؤلاء الأشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بإحداث الفوضى بالشارع العام والتراشق باستعمال الشهب الاصطناعية المقرون بالضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف المصدر نفسه، أن مصالح الشرطة كانت قد توصلت بإشعار حول تبادل مجموعتين من فصائل المشجعين، للعنف باستعمال الشهب الاصطناعية والأسلحة البيضاء بالشارع العام بمنطقة “اسباتة” يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي تسبب في إصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف أربعة من المشتبه فيهم وفرض النظام العام بعين المكان.

إلى ذلك، ذكر المصدر نفسه، أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة فيما تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.