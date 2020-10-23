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بعد توقف دام لأشهر في ظل الجائحة، عاد المغرب، اليوم الجمعة، إلى افتتاح قنصليات جديدة في الأقاليم الجنوبية.
وافتتح، صباح اليوم، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، قنصلية عامة لجمهورية بوركينافاسو في مدينة الداخلة، رفقة نظيره البوركينابي، ألفا باري.
يذكر أن افتتاح قنصلية جديدة، يأتي بالتزامن مع إقدتم محسوبين على جبهة البوليساريو الانفصالية، مرفوقين بقوة عسكرية، ومصورين، ومترجمين، على عرقلة المرور بمعبر الكركارات، الرابط بين المغرب، وموريتانيا.
وقال منتدى فورساتين، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، إن العشرات من التابعين لجبهة البوليساريو الانفصالية، والمقربين من قيادتها، وبدعم، وتمويل كامل من القيادة، وتحت حماية ميليشياتها، وصلوا إلى معبر الگرگرات، وأغلقوه بشكل مستفز، يتنافى مع التوصيات الأممية، ويضرب بعرض الحائط اتفاق السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور وزير خارجيتها.. بوركينافاسو تفتتح قنصليتها الجديدة في الداخلة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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