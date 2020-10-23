قبيل انطلاق العطلة.. سلطات الدار البيضاء تصدر تعليمات للمسافرين غير المتوفرين على رخصة استثنائية

دعت سلطات ولاية الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، المسافرين القادمين من مختلف المدن للعاصمة الاقتصادية، إلى سلك الطريق السيار الخارجي في حالة عدم توفرهم على رخصة استثنائية تتيح لهم الدخول.

وأوضحت الولاية في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، أنه وفي إطار التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيلا للمقتضيات التنظيمية القاضية بإغلاق منافذ عمالة الدار البيضاء وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، وجب تنذكير مستعملي الطريق القادمين من مختلف المدن والمتوجهين صوب باقي المدن المغربية عبر الدار البيضاء، إلى ضرورة سلك الطريق السيار المداري الخارجي في حالة عدم توفرهم على رخصة استثنائية لدخول الدار البيضاء.

وذكرت السلطات، أن هذا التذكير يأتي تحت طائلة تطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في أحكام المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

وأهابت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات بالمواطنين إلى ضرورة التفاعل الإيجابي والانخراط بكل التزام ومسؤولية في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الوباء.

ويأتي التذكير بفرص رخصة استثنائية لدخول الدار البيضاء، قبل يوم من انطلاق العطلة المدرسية الأولى، منذ انطلاق الموسم الحالي.