مقاطعة مهرجان في مصر بسبب اتهامات التطبيع مع إسرائيل

أعلنت هيآت فنية في مصر، مقاطعتها لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي ينطلق، اليوم الجمعة، بسبب اتهامات التطبيع مع إسرائيل.

وأصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية، الذي تنضوي تحت لوائه النقابات السينمائية، والموسيقية، والتمثيلية، بيانا، أكد فيه مقاطعاته للمهرجان، الذي يكرم الفنان الفرنسي جيرارد ديبارديو، الداعم للاحتلال الإسرائيلي.

وفي توضيح لها، شددت إدارة المهرجان على أن التكريم يقدم للفنان على إنجازه السينمائي فقط، ونشرت بوستر جديد للاحتفال بالنجم الفرنسي، وعلقت عليه: “سوف يحصل الممثل الفرنسي المشهور جيرارد ديبارديو على جائزة مهرجان الجونة السينمائي للإنجاز الإبداعي الدولي، احتفالاً بمسيرته المهنية الطويلة في السينما”.

وينطلق مهرجان الجونة في مصر، معلنا عودة المهرجانات بعد التوقف الذي فرضته الجائحة.