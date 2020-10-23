شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 726 إصابة من كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:23 مساءً, 23 أكتوبر 2020 م المناطق - واس أعلنت الكويت اليوم شفاء 726 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 111440.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية في بيان تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

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