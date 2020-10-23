ترحيب أوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت المفوضية الأوروبية، الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه اليوم في جنيف.

وقال المتحدث باسم شؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو، للصحفيين،: "اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي".

وشدد على ضرورة تطبيق الاتفاق، مؤكدا أنه "من المهم جدا كذلك بأن يطبّق هذا الاتفاق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، عن توقيع اتفاق يمهد لحلحلة الأزمة يشمل وقف إطلاق نار دائم وشامل ومغادرة المرتزقة.

وسيعقب الاتفاق، الذي أبرم في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.

وكشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن بعض التفاصيل البارزة بالاتفاق وبينها السماح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.

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وقالت إنه تم الاتفاق على "مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر".

أوضحت أن الطرفين اتفقا على الانسحاب عسكريا من سرت والجفرة ومن كافة الجبهات.

وينص الاتفاق كذلك على "تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة"، وفق وليامز.

ونقلت المبعوثة الأممية عن الأطراف الليبية تأكيدها على فتح كل الطرق في ليبيا ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

وأضافت: "نحن بصدد عقد اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية".

وشددت على أن "وقف إطلاق النار في ليبيا سيدخل حيّز التنفيذ فورا".