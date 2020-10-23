روسيا تفكك خليتين لـ"التكفير والهجرة" بالقوقاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأمن الروسي، الجمعة، تفكيك خليتين لإرهابيين دوليين من جماعة "التكفير والهجرة" ضمتا 20 عنصرا بالقوقاز.
وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في بيان، إن عناصره تمكنت من كشف وتصفية خليتين لإرهابيين دوليين في جمهوريتي قراشايفو شركيسيا، وداغستان، بالقوقاز.
ووفقا للأمن الاتحاد الروسي، مارس هؤلاء الترويج للعقيدة المتطرفة وعملوا في مجال تجنيد أنصار لهم.
وأشار الجهاز إلى أن المذكورين "دعوا المسلمين الروس إلى رفض القوانين العلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، وإلى إقامة دولة خلافة في شمال القوقاز".
وخلال دهم وتفتيش أماكن إقامة المعتقلين، عثر رجال الأمن على ثلاث قنابل يدوية، وثلاثة مسدسات، وخراطيش من عيارات مختلفة، وبندقية صيد، وأسلحة أخرى، بالإضافة إلى الكثير من المطبوعات المتطرفة.
وكانت وزارة الداخلية الروسية أعلنت الأربعاء الماضي، ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية في روسيا خلال الشهور التسعة الأولى من 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لأكثر من الثلث، أما جرائم التطرف فلأكثر من 43 في المئة.
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