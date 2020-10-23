القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/10/23 04:07 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/10/23 04:07 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا، الجمعة، وقف مؤقت لخدمات إصدار تأشيرات بسبب تقارير "موثوقة" بشأن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أمريكا بتركيا توقف التأشيرات جراء "مخاطر إرهابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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