رغم الإضراب.. إسرائيل تجدد حبس الفلسطيني "الأخرس‎"

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، الاعتقال الإداري للمعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عامًا)، المضرب عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي؛ احتجاجا على اعتقاله إداريا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن إدارة مستشفى كبلان الإسرائيلية قرٌرت عدم إبقاء الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ ٨٩ يوما، بدعوى أنه يرفض العلاج ويرفض التعاون مع الطاقم الطبي.

وأضافت أنه على ضوء قرار المستشفى اقتحمت قوات الاحتلال غرفته ونقله بشكل همجي إلى مستشفى دائرة السجون في الرملة (مراش).



وأوضحت أن سلطات الاحتلال قررت تجديد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس، لتلغي بذلك قرار التجميد الذي اتخذته المحكمة الإسرائيلية.

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وذكرت الهيئة أن هذا التصرف "يعكس العقلية الإجرامية والإرهابية للاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسير الأخرس رغم معاناته من وضع صحي شديد التدهور، ويعاني من نقص حاد في الوزن وتشنجات في أرجاء جسده وحالات إغماء متقطعة".

ويعاني الأخرس من آلام شديدة في الرأس والمعدة ولا يقوى على الحركة، بينما حذر الأطباء من توقف قلبه بشكل مفاجئ.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الأخرس في 27 يوليو/تموز الماضي وحولته للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، ومنذ اليوم الأول لاعتقاله دخل في إضراب مفتوح عن الطعام.

والأخرس من سكان جنين وهو متزوج وأب لستة أبناء وتم اعتقاله سابقا عدة مرات أمضى خلالها أربع سنوات مجتمعة.