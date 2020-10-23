في عمق المتوسط.. البحرية المصرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ مركب يحمل العلم التركي في عمق البحر المتوسط، عقب تلقيها نداء استغاثة على خلفية عطل فني مفاجئ.



وفي بيان، قالت القوات إنها نجحت في إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركي في عمق البحر الأبيض المتوسط.





ولفت البيان إلى أن عملية الإنقاذ جرت بعد إصدار المركب إشارة استغاثة في الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس، تفيد بحدوث عطل فني مفاجئ على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني شمال غربي مصر.

وعلى الفور، صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالى 57 شخصا: 48 رجلا و6 نساء و3 أطفال.

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وأوضح البيان أن الركاب ينتمون لجنسيات مختلفة، بينهم 31 عراقيا و23 إيرانيا، وتركيين اثنين ومصري، لافتا إلى أنه جرى سحب المركب العاطلة، لترسو صباح الجمعة، على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب.



وأظهرت صور تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب من قبل القوات المصرية، فيما سيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.



