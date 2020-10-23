تفاصيل الاتفاق بين الفرقاء الليبيين.. أبرزها مغادرة المرتزقة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، عن توقيع اتفاق يمهد لحلحلة الأزمة يشمل وقف إطلاق نار دائم وشامل ومغادرة المرتزقة.

وسيعقب الاتفاق، الذي أبرم في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.

وكشفت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن بعض التفاصيل البارزة بالاتفاق وبينها السماح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.

وقالت إنه تم الاتفاق على "مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر".

أوضحت أن الطرفين اتفقا على الانسحاب عسكريا من سرت والجفرة ومن كافة الجبهات.

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وينص الاتفاق كذلك على "تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة"، وفق وليامز.

ونقلت المبعوثة الأممية عن الأطراف الليبية تأكيدها على فتح كل الطرق في ليبيا ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

وأضافت: "نحن بصدد عقد اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية".

وشددت على أن "وقف إطلاق النار في ليبيا سيدخل حيّز التنفيذ فورا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة الأمم المتحدة، في منشور على فيسبوك، إن الطرفين في ليبيا توصلا "لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في كل مناطق ليبيا".

وعرضت البعثة مقطع فيديو على الهواء مباشرة لمراسم توقيع الاتفاق.