شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يدعو إلى تجاهل دعوات الإخوان لتشويه الاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الإعلام، جموع الشعب المصري من الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، بضرورة المشاركة بكثافة كبيرة في عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، والتي بدأت بالفعل عملية الاقتراع بها بالنسبة للمصريين بالخارج ضمن المرحلة الأولى لها.

وقال محسب، في بيان، اليوم، إنه يجب على الناخبين عدم الالتفات إلى أي دعوات هدامة ومغرضة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، حيث تستهدف تلك الدعوات التي تطلقها الجماعات والدول المعادية لمصر عبر أبواقها الإعلامية عرقلة مكتسبات الشعب المصري وحقه في تقرير مصيره.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن انتخابات مجلس النواب 2020 تأتي في ظل حالة كبيرة من الاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مصر المستقبل، دون الالتفات إلى أي دعوات مغرضة أو جماعات إرهابية.

Advertisements

وأشار أيمن محسب، إلى أن انتخابات مجلس النواب 2020 ستكشف مدى الوعي المجتمعي للمواطنين في بناء الدولة لمواجهة التحديات والمخاطر، فضلا عن الحرص على المشاركة البناءة في عملية الاقتراع واختيار مجلس نيابي يعبر عن جموع المصريين.

وتابع: "المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية واجب وطني في المقام الأول فضلا عن كونه استحقاق دستوري وحق يكفله الدستور للمواطنين للمشاركة السياسية وحق تقرير المصير، وليكون المواطن شريكا في صناعة القرار داخل دولته.