شكرا لقرائتكم خبر عن فساد جديد لأردوغان.. إعفاء شركة مقاولات مملوكة لعائلته من ضرائب 9.5 مليار ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بجرة قلم، أعفى الرئيس التركي إحدى الشركات المقربة من أسرته - هناك شكوك حول امتلاك عائلة الرئيس لأسهم بها - من ضرائب متأخرة بقيمة 9 مليارات ونصف المليار ليرة تركية! وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

كانت الجريدة الرسمية التركية نشرت قرارًا للرئيس أردوغان بإعفاء عدد من الشركات من الضرائب، في مقدمتها شركة «كاليون» القابضة.

ومع تداول النبأ، سادت حالة من الغضب في الأوساط السياسية التركية، الأمر الذي دفع شركة «كاليون» والنظام التركي إلى حظر تداول نشر الخبر في الصحف والقنوات التركية.

من جهة، قررت محكمة بيكوز، حظر نشر أي معلومات عن إعفاء شركة «كاليون» القابضة من متأخرات الضرائب، فيما تكتمت قناتا «أي تي في» و«أي خبر»، والمملوكتان للشركة، على الموضوع.

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جدير بالذكر أن المناقصات الأكبر والأهم فى تركيا تحصل عليها شركة «كاليون»، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حصلت على مناقصات بقيمة 24 مليار ليرة تركية، وذلك لأن هذه الشركة تتبع لرجال أعمال معروفين بقربهم من حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية أردوغان.

كما منحت الحكومة التركية الشركة ذاتها مناقصة بناء خط سكة حديد بين «باندرما - بورصة»، التي بلغت قيمتها 9.5 مليار ليرة تركية.

وتعد شركة «كاليون جروب» (Kalyon Grup) من أكبر شركات الإنشاءات التركية، وتأسست في عام 1974 وبدأ العمل في قطاع البناء من خلال "شركة كاليون للبناء والتجارة" (Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)، وتتولى الآن العمل على مشاريع عملاقة داخل وخارج تركيا مثل مطار إسطنبول الثالث ومتروبوس إسطنبول.

ويشار إلى أن أردوغان سبق وقد طالب المواطنين الفقراء بتحمل الظروف الاقتصادية المتدهورة، في حين كشف ديوان المحاسبة التركي، في وقت سابق، عن زيادة نفقات القصر الرئاسي العام الماضي 4 مرات عن عام 2018، مبينًا أن أردوغان رفع ميزانية قصره الرئاسي إلى 3.6 مليار ليرة، أي ما يعادل 10 ملايين ليرة يوميًا.