شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهابى عبد الله الشريف.. عنتيل الدوحة يمتلك تاريخا كبيرا بالعلاقات المشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الإخوانى الهارب عبد الله الشريف الملقب بـ"الشيخ ترتر" سجل وتاريخ ملئ بالعلاقات المشبوهة، فهو يريد أن يعيش في دولة ليس بها قوانين تجرم أعمال الرذيلة، ويبدو أنه وجد ضالته، فهو يصطاد الفتيات القطريات لعمل علاقات غير شرعية معهن مقابل المال أو الهدايا، ثم تهديدهن بالصور حال هجرهن أو تركهن.

وإلى جانب علاقاته المتشعبة للإرهابى الهارب، والذى أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "عنتيل الدوحة" فهو يعرف ويدرك أن لقناة الجزيرة التى يعمل فيها أجندة خاصة، ولهذا التقى بأجهزة أمنية خارجية فى الدوحة للتنسيق مع محطات أخرى لتحقيق أجندتها هى الأخرى، وإلى جانب ذلك يسعى لشراء الجنسية تحسبا ليوم طرده، فهو يحلم بالعيش فى نيويورك، وبرغم احتضان قطر له لكنه يراها إمارة فاسدة لا يستطيع شعبها التعبير عن رأيهم بحرية، حيث قال إن قطر لا يوجد بها قوانين تجرم الأعمال المنافية للآداب.

وشن أهالى "الشيخ ترتر" هجوما عليه، بعدما أيقنوا حقيقته، واكتشفوا أسرار رحلته وبدايته وتحوله من شاب بسيط في الإسكندرية إلى إرهابى على قنوات الإخوان، فخرج على قنوات الجزيرة وأخواتها من القنوات الممولة من قطر وتركيا، يشيع كذبا مواصلا التحريض والدعوات التخريبية هنا وهناك، وشن هجوم وتشويه لمؤسسات الدولة، والتشكيك في المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع.

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