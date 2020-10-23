ريدوان وأحلام يصدران عملهما المشترك – فيديو

أصدرت الفنانة الإماراتية أحلام، والنجم المغربي ريدوان، ليلة أمس الخميس، عملا مشتركا بينهما، يمزج بيبن اللغتين العربية، والإنجليزية.

وتعامل ريدوان، وأحلام، في عملهما “حلوة الحياة” مع الفنان فايز السعيد، الذي لحن الكلمات، فيما كتبها أنور المشاري، وريدوان.

وتعاون ريدوان، وأحلام للترويج للقرية العالمية في الإمارات في نسختها لسنة 2020، وقد نشر عملهما المشترك على قناة نفس الحدث في يوتوب.

وكانت الفنانة الإماراتية قد عبرت عن رغبتها الكبيرة في التعامل مع ريدوان، أثناء مشاركتها في “أوبريت الأمل”، التي أشرف عليها.