بعدما كانت بؤرة للفيروس.. الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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