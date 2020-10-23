طقس الجمعة.. أجواء غائمة مع نزول أمطار

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات محليا بالجنوب الشرقي، جنوب المنطقة الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية مع احتمال ضئيل لبروز رعد.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في غالب الأحيان بالشمال، والريف، والأطلس، حيث ستعطى قطرات أو أمطارا ضعيفة ومتفرقة.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة، نوعا ما صباحا، بالسهول والسواحل الوسطى مع احتمال تكون كثل ضبابية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالجنوب، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي إلى متقلبة الاتجاه بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

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وستتراوح الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالسهول، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، وبمنطقة طنجة، وبالجنوب الشرقي، وما بين 17 و 22 درجة بسوس، والأقاليم الجنوبية للمملكة، وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 20 درجة بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، ومنطقة طنجة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 21 و 26 درجة بالسهول، وسوس، والجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، والسواحل الأطلسية، وستكون ما بين 26 و31 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج في البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية، ومابين بوجدور والكويرة، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.