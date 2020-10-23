باحث: درجات الحرارة تزداد بمعدل 40 مرة أسرع مما كانت عليه سابقا

أعلن الباحث الرائد في معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في سانت بطرسبورغ، أليكسي يكايكين، امس الخميس، أن معدل تغير درجات الحرارة في العصر الحديث أعلى 40 مرة من معيار أوقات الاحتباس الحراري العالمي السابق. وقال يكايكين، على هامش منتدى “نادي فالداي” للحوار: “بدأ الاحتباس الحراري السابق منذ 20 ألف عام، عندما بدأ الانتقال من آخر ذروة للتجلد، العصر الجليدي، إلى عصرنا الحديث، وحينها خلال 10 آلاف سنة ارتفعت درجة الحرارة بنحو أربع درجات. الآن معدل ارتفاع درجات الحرارة يقدر بنحو 40 مرة عما سبق، أثناء إعادة الهيكلة العالمية لكوكبنا”.

وأوضح أن مثل هذا التسارع في درجات الحرارة يرتبط بتأثير الإنسان على المناخ، والمعدل الحالي للاحتباس الحراري هو 1.5 درجة خلال مئة عام، في وقت يتوقع العلماء أن هذا المعدل سيزداد.

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