شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:31 مساءً, 23 أكتوبر 2020 م المناطق- الرياض قُتل وأصيب مسلحون من مليشيا الحوثي الانقلابية في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني في منطقة مران بمحافظة صعدة، معقل المتمردين المدعومين من إيران.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي إن وحدات من اللواء تابعة للجيش اليمني قصفت بقذائف المدفعية تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في تلة ” الشتيفي” في مران التابعة لمديرية حيدان بغرب صعده.

وأضاف القائد العسكري اليمني، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن القصف أسفر عن تدمير أسلحة ومعدات ثقيلة تابعة للمتمردين الحوثيين في الموقع المستهدف.

وذكر قائد اللواء الثالث عاصفة أن تحصينات لمليشيا الحوثي تم تدميرها في القصف إلى جانب مقتل وإصابة عدد من عناصرها في الموقع .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عناصر حوثية وتدمير تحصينات للمتمردين في هجوم للجيش اليمني بصعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.