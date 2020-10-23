شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت البعثة الأمنية، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا حول وقف إطلاق النار.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز إن "وفدي ليبيا في جنيف سيوقعان، اليوم الجمعة، على اتفاق يتضمن استمرار وقف إطلاق النار".
وأضافت ويليامز أن اتفاق وقف النار سيجلب الاستقرار إلى ليبيا وسيحافظ على وحدة أراضيها.
كما تمنت الامم المتحدة أن يكون اتفاق وقف النار فرصة لعودة النازحين من الخارج وإعادة المستقبل للشعب الليبي.
وأكدت ويليامز مواصلة العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.