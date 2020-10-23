شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت البعثة الأمنية، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا حول وقف إطلاق النار.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز إن "وفدي ليبيا في جنيف سيوقعان، اليوم الجمعة، على اتفاق يتضمن استمرار وقف إطلاق النار".

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وأضافت ويليامز أن اتفاق وقف النار سيجلب الاستقرار إلى ليبيا وسيحافظ على وحدة أراضيها.

كما تمنت الامم المتحدة أن يكون اتفاق وقف النار فرصة لعودة النازحين من الخارج وإعادة المستقبل للشعب الليبي.

وأكدت ويليامز مواصلة العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.