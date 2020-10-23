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بلجيكا تسجل 49 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 49 حالة وفاة و16746 إصابة جديدة بفيروس المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 270132 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10588 حالة.

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