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وأفادت وسائل إعلام محلية عن هروب الفنان بعد انتحار زوجته إلى خارج ابلاد، في الوقت الذي نقل البعض منها عن مصادر أمنية أنّ مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه لإجراء التحقيق اللازم في الواقعة.
كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ العلاقة بين الفنان وزوجته لم تكن مستقرة، بسبب معارضتها لغناء الزين في النوادي الليلية، وبأنّه عليك الاكتفاء بحفلات الأعراس.
يذكر أنّ جلال الزين لم يعلّق على انتحار زوجته وحرق منزله، بل إنه نشر صور سيلفي مع أصدقائه على حسابه في "إنستغرام"، بحسب ما ذكره موقع "البوابة" بنسخته الإنكليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتحار زوجته… أنباء عن هروب المغني العراقي جلال الزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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