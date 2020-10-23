بعد انتحار زوجته… أنباء عن هروب المغني العراقي جلال الزين

وتناقل المستخدمون، عبر موقع "تويتر"، معلومات حول أنّ الزواج تم منذ بضعة أشهر خارج المحكمة وهو ما يعرف بـ"العرفي"، ما أدى إلى نشوء خلافات عائلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن هروب الفنان بعد انتحار زوجته إلى خارج ابلاد، في الوقت الذي نقل البعض منها عن مصادر أمنية أنّ مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه لإجراء التحقيق اللازم في الواقعة.



كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ العلاقة بين الفنان وزوجته لم تكن مستقرة، بسبب معارضتها لغناء الزين في النوادي الليلية، وبأنّه عليك الاكتفاء بحفلات الأعراس.