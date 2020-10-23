التعليم تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة، إنه تم "اطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات".

واوضحت الوزارة أن "نظام التقديم يوجب على الطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي والادبي ملئ 50 اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة".