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التعليم تطلق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات

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ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة، إنه تم "اطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات".

واوضحت الوزارة أن "نظام التقديم يوجب على الطلبة من خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي والادبي ملئ 50 اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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