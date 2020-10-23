من الفائز في المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن؟

اهتمت الصحف الأمريكية باستطلاع آراء رواد شبكات التواصل الاجتماعي حول المناظرة الأخيرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لتتفق غالبيتها على ثقة وأداء كبير للمرشح الجمهوري.

وفي الاستطلاع الذي أجراه الموقع الإخباري الأمريكي "ذا ديلي واير"، حصل ترامب على الصدارة في المناظرة بـ 95% من الأصوات مقابل 4% صوتوا لصالح بايدن.





كما تصدر ترامب استطلاع صحيفة "لاس فيجاس ريفيو جورنال"، أيضًا، ليحصد 92% من الأصوات مقابل 8% ذهبت إلى جو بايدن.





كما حصل ترامب في استطلاع الموقع الإخباري "ذا بليز"، على نسبة 96% من الأصوات، مقابل 4% حصل عليها بايدن.

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ومن جانبه، أجرى الصحفي الأمريكي كلاي ترافيس استطلاعا هو الآخر عبر حسابه على "تويتر" لمعرفة آراء رواد الموقع حول الفائز في المناظرة، ليتصدر ترامب أيضًا بحصوله على نسبة 91% من الأصوات، مقابل 9% ذهبت إلى بايدن.





أيضًا أجرت الكاتبة الصحفية الأمريكية شاريل أتكيسون استطلاعا هي الأخرى عبر "تويتر"، لمعرفة الفائز في المناظرة الرئاسية، لتأتي النتائج لصالح ترامب بنسبة 91%، مقابل 6% حصل عليها بايدن.





وانطلقت المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن، فجر الجمعة، واستمرت لأكثر من ساعتين في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وشهدت سيلا من الاتهامات من الجانبين ما بين "التقاعس بأزمة كورونا" و"التمويل الخارجي" و"التهرب الضريبي".