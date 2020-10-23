صحيفة توضح أهمية معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365 قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان " ثمار السلام" ان معاهدة السلام بين دولتي الإمارات وإسرائيل تؤكد أهميتها وما تؤسس له من نتائج عظيمة بدأت ثمارها تأتي سريعاً عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها بين الدولتين في القطاعات الأساسية وما تحمله من بشائر الإنجازات والتعاون المشترك الذي سيكون له الكثير من النتائج الإيجابية، ولتؤكد المعاهدة التاريخية أهميتها ليس فقط من حيث كونها محطة فارقة في مساعي الدولتين والبشرية للتقارب والانفتاح والتعاون فحسب، بل من خلال الثمار التي بدأ جنيها سريعاً عبر التوافق على العمل لما فيه مصلحة الجميع سواء الدولتين أو منطقة الشرق الأوسط، وهذه إحدى أبرز مقومات ونتائج السلام التي تتمثل بأن ثمارها يتم جنيها سريعاً ولا تحتاج إلى وقت طويل، فضلاً عما تحمله من أمل بأن التنسيق والجهود المشتركة تضمن التأسيس لمستقبل الأجيال وتدعم كافة مساعي الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ولفتت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" الى انه خلال وقت قياسي من توقيع معاهدة السلام تم الاتفاق على الكثير من خطوط التفاهم وتبادل زيارات الوفود وتعزيز الجهود المشتركة التي سيكون لها آثار إيجابية كبرى تشكل حافزاً لالتحاق المزيد من الدول بقطار السلام الذي يتجه سريعاً نحو المستقبل . و أكدت صحيفة الوطن ان السلام يقوم على النوايا الصادقة والإيمان الحقيقي بدوره وأهميته وفاعليته التي تشكل الأرضية الصلبة للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والعمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف

