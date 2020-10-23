صحيفة: الإمارات صار اسمها عنواناً للخير والرخاء والحضارة والإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365 أكدت صحيفة خليجية، ان مبادرات الإمارات دائماً كالعهد بها، تستهدف مستقبلاً أفضل لأبنائها، ويتعدى خيرها حدودها، ليشمل الملايين في العالم العربي وخارجه. وتحدي القراءة العربي نموذج مثالي لمبادرات الإمارات الحضارية من أجل الإنسانية، استطاع أن يستقطب في دورته الخامسة 21 مليون طالب وطالبة من 14 دولة عربية، و38 دولة أخرى حول العالم، يمثلون أكثر من 96 ألف مدرسة. و لفتت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" الى ان ذلك نجاح مذهل جديد لمساعي الإمارات الدؤوبة من أجل نشر المعرفة والثقافة وترسيخ الهوية ومنح الأمل للملايين من الشباب العربي في غد مشرق، مهما كانت الظروف والصعوبات.. لذلك يستحق بجدارة هذا الجيل القارئ والقادر على المنافسة، تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحماستهم البالغة في خوض التحدي بقراءة مئات الكتب، والمشاركة في المسابقة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. ولم يكن ذلك ليتحقق، لولا جهود وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تستهدف دوماً تطوير مهارات وقدرات وكفاءات الشباب، وتمكينهم من أدوات صناعة المستقبل، للمساهمة بهمة وفعالية في التنمية القائمة على ثقافة المعرفة والابتكار والاختراع، من أجل رخاء وتقدم وازدهار مجتمعاتهم. و اختمت الاتحاد افتتاحيتها مؤكدة ان الإمارات التي تبني وتلهم وتنشر السلام وتمد يد العون وتداوي الجرحى وترفع راية العلم بكل مكان، صار اسمها عنواناً للخير والرخاء والحضارة والإنسانية.

