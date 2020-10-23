شكرا لقرائتكم خبر عن لسان الجماعة الإرهابية للتحريض على العنف وخراب الدولة "أبو شعرة معتز مطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج المذيع الهارب معتز مطر أبو شعرة من منصته الإخوانية ليواصل بث التحريض والفتنة على التخريب والفوضى والعنف، وتارة أخرى الجرائم الإرهابية التى ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية النابعة من جماعة الإخوان، ويختلق المبررات لهذه الجرائم، وكل ذلك من أجل إرضاء من يدفع له الدولارات.

ويواصل المذيع الإرهابي تحريضه ضد الدولة المصرية لتنفيذ مخططات أردوغان، حتى أصبح واحدا من كبار المحرضين فى قنوات الإخوان، الذين باعوا وطنهم وأنفسهم من أجل الدولارات، ويطلقون سمومهم كل يوم تجاه مصر لتنفيذ تعليمات أسيادهم مقابل الأموال من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى يمارس كل أشكال وصور الكذب والخداع والتضليل والتزييف والفبركة لتشويه إنجازات الدولة المصرية والهجوم على مؤسسات الدولة.

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وفى تقرير سابق شن أهالى وجيران الهارب معتز مطر هجوما كبيرا عليه واصفينه بــ"الخاين لبلده"، بل وطالبوا بمحاكمته، ومن هم على شاكلته من مذيعى قنوات الإخوان ارتكبوا كل الجرائم والانتهاكات وخالفوا القيم والأخلاقيات، فهم منافقون وأفاقون وكاذبون، مؤكدين أن معتز مطر هرب للخارج وارتمى فى أحضان الجماعة الإرهابية ليتلقى تمويلات من أجل خيانة بلده والهجوم ضد الدولة.