شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان عدو المنطقة.. حملات المقاطعة ضد أنقرة تكبد تركيا خسائر فادحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطابات عدائية وهجوم مستمر، هذا ما دأب أردوغان عليه ضد الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، طوال الفترة الماضية، وهو ما رد عليه الشعب السعودى، على تركيا بتدشين حملة مكبرة لمقاطعة المنتجات التركية، والتى لاقت انتشارا كبيرة على جميع الأصعدة الدولية، وتفاعل كبير من الدول الأخرى.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت أن أردوغان ودولته يشهدون خسارة كبيرة جدا فى الاقتصاد بعد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، خاصة أن السعودية كانت فى المرتبة الـ15 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، وبعد ارتفاع النبرة العدائية لأردوغان انخفضت النسبة بشكل كبير، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد التركى.

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وتابع التقرير أنه تراجعت واردات السعودية من تركيا إلى 1.91 مليار دولار، وهو تراجع غير مسبوق كشف نجاح حملات المقاطعة العربية ضد المنتجات التركية، حيث شهدت هذه الحملة تفاعل كبير على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وتسبب ذلك فى خسائر بالجملة فى العديد من القطاعات التركية، وتسببت أيضا فى انهيار الليرة التركية.