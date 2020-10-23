الدولار يعود للاستقرار مقابل الجنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:
عادت أسعار الدولار، للاستقرار مرة أخرى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت لأسبوعين متواصلين.
وسجل سعر الدولار، في البنك الأهلي المصري، أمس الخميس 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.
وكان الدولار تراجع خلال 15 يومًا، نحو 5 قروش، وفقا لأسعار البنك الأهلي.
وانخفض سعر الدولار للأسبوع ليفقد نحو 23 قرشا في 8 أسابيع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.
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