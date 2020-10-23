الأمن العام: ضبط 190 قطعة سلاح و 180 قضية مخدرات بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 190 قطعة سلاح ناري، 180 قضية مخدرات وتنفيذ 45370 حكم قضائي متنوع خلال حملات أمنية بمديريات الأمن. وضبطت الحملات تشكيلين عصابيين، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (9) حوادث سرقة متنوعة،22 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، (169) دراجة نارية مخالف، (18251) مخالفة مرورية بالإضافة الى فحص (175) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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