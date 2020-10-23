واشنطن تفرض عقوبات على سفير إيران لدى العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب ا):

فرضت الولايات المتحدة على سفير العراق إيراج مسجدي كخطوة اخرى لحماية الشعب العراقي من تأثير فيلق القدس الخبيث نظرا لان مسجدى جنرال كبير أيضا في فيلق القدس في العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس في موقعها الإلكتروني.

وقال البيان" لقد ساهم مسجدي في توجيه أنشطة مختلفة لفيلق القدس في العراق لسنوات، بما في ذلك التدريب وتوفير الدعم للميليشيات العراقية وتسهيل العمليات المالية الكبيرة ذات الصلة بالفيلق".

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وتابع البيان " كما اعترف مسجدي علنا بدور فيلق القدس في تدريب مجموعات ميليشياوية في العراق وسوريا".

وذكر "تدرج الولايات المتحدة مسجدي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل لأنه يعمل أو يزعم أنه يعمل لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو بالنيابة عنه، إذ أن هذا الأخير مدرج على لائحة الإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص".

وكان سبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمة إرهابية أجنبية لأنه يدعم ويمول ويوجه أنشطة إرهابية في مختلف أنحاء العالم.

واوضح البيان أن مسجدي وجه أو دعم مجموعات مسؤولة عن ارتكاب هجمات ضد قوات الولايات المتحدة والتحالف في العراق،مشيرا " ويمثل الإجراء الذي تم اتخاذه تذكيرا جديدا بأن الولايات المتحدة ستواصل مواجهة سلوك النظام الإيراني الخبيث في المنطقة".