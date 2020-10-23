هكذا حضر كورونا في مناظرة مرشحي الرئاسة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سياسته لمكافحة جائحة كورونا، وقال في المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، مساء الخميس، لقد “أغلقنا أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني، وليس بمقدورنا إغلاق البلاد مجددا بسبب الجائحة”. وأضاف “لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع”.

أما منافسه الديموقراطي جو بايدن فقد اتهم ترامب بالافتقار لخطة لمواجهة كورونا، وقال “طريقة مواجهة ترامب لجائحة كورونا تعتبر مأساوية. رئيس مسؤول عن هذا العدد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 لا يمكنه البقاء في السلطة”.

وأضاف “علينا تطبيق الإجراءات لمواجهة الجائحة وليس إغلاق البلاد”. وشدد بايدن على أن توفير الموارد ضروري لمواجهة الجائحة.

وشجع بايدن خلال حديثه على ارتداء الكمامة، التي ستنقذ عشرات الآلاف من الأرواح، وألمح إلى أن ترامب لم يمتلك خطة شاملة لمواجهة الجائحة.

“ترامب ليس لديه أي خطة لمواجهة كورونا (..) طريقة مواجهة ترامب لجائحة كورونا تعتبر مأساوية”، قال بايدن.

بدوره، لفت ترامب إلى أن لقاح كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع، ولكن لا توجد ضمانات، وأن شركات من بينها جونسون آند جونسون وفايزر وموديرنا تبلي حسنا بتطوير اللقاحات الخاصة بها.

وشدد ترامب على ضرورة اعتياد العيش مع الفيروس، وقال “علينا أن نتعافى، لا يمكننا إغلاق بلادنا”.

واعترض بايدن بدوره على حديث ترامب عن “العيش مع الفيروس” وقال “إننا نموت معه”.

وسئل المرشحان خلال المناظرة عن خطة كل ٍ منهما للرعاية الصحية، فقال ترامب إن برنامج “أوباما كير الصحي ليس مناسبا للأميركيين سنستبدله ببرنامج أفضل.. بايدن يريد تحويل القطاع الصحي الى قطاع اشتراكي”.

ورفض بايدن بشدة تلك الاتهامات، وقال في معرض رده على ترامب إن الرئيس “ترامب لم يعمل على تقديم أي برنامج صحي لحماية أصحاب الأمراض المزمنة. ترامب سيعمل على تدمير نظام الرعاية الصحية للأميركيين”، مشددا على أهمية أن تكون أقل تكلفة.

وشن الرئس ترامب هجونا لاذعا على خطة بايدن في ملف الهجرة، وقال “بايدن ليس لديه أي فكرة عن قانون الهجرة”، متهما “عصابات تهريب المهاجرين باستخدام الأطفال ذريعة للعبور إلى الولايات المتحدة”.

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وأضاف تارامب “قانونهم (أوباما وبايدن) يأتي بالمجرمين.. نسرحهم ويأتون مرة أخرى.. الآن لدينا حدود آمنة “.

بينما ندد بايدن بشدة بسياسة ترامب حيال الهجرة، وقال “فصل الأطفال عن عائلاتهم عمل إجرامي. لقد خالفت من نحن كأمة، سأعمل على حل قصة الأطفال الذين يحلمون بالعبور للولايات المتحدة إذا فزت بالانتخابات”.

ونفى ترامب بشدة الاتهامات الموجهة له بتأجيح التوترات العراقية في أميركا، وقال “فعلت ما لم يفعله للأميركيين من أصل افريقي أي رئيس منذ زمن إبراهام لنكولن”

وفي السياق، وجه ترامب انتقادا شديد اللهجة لبايدن، وقال “هو في سدة السلطة منذ 47 عاما ولم يفعل شيئا للأميركيين”.

بينما قال بايدن “ترامب هو الوحيد الذي قال لا للإصلاح العرقي، هناك عنصرية.. لابد من إصلاح المدارس، والتمويل وتعزيز قدرات الأميركيين من أصل أفريقي بعيدا عن العنف”. مشيرا إلى أن “الأميركيين من أصل إفريقي يعلمون أطفالهم كيفية التصرف إذا أوقفتهم الشرطة، بينما البيض لا يضطرون لذلك”.

ودافع الرئيس ترامب عن قرار إدارته بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وقال “لقد تعاملوا معنا بشكل غير عادل، لن أضحي بآلاف الأشغال.. لقد أنجزنا عملا رائعا في مجال المناخ، وأصبحنا دولة مستقلة في مجال الطاقة”.

وانتقد بايدن بشدة تخلي ترامب عن اتفاقية باريس للمناخ، مشيرا إلى أن “الاحتباس الحراري تهديد وجودي للإنسانية. إذا انتخبت سأقوم بعمل لا رجعة فيه للسنوات القادمة”.

وفي مجال القضايا الخارجية، أيد ترامب طريقة تعامل إدارته مع كوريا الشمالية وقال “أوباما قال لي إن كوريا الشمالية تشكل تحديا كبيرا.. لقد ورثت منه فوضى كبيرة، الآن تربطني علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية”.

بايدن أبدى رأيا مغايرا تماما وقال “ترامب أعطى شرعية دولية لزعيم كوريا الشمالية”.

وتناولت المناظرة عدة محاور أخرى من بينها التدخل في الانتحابات الأميركية وإيران والفساد والاقتصاد.

وأقيمت المناظرة الأخيرة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.