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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات إيرانية لمحاولتها التدخّل بالانتخابات الأميركية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - أكتوبر - 2020 9:11 صباحًا

وزارة الخزانة الأميركية

وزارة الخزانة الأميركية

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وسائل إعلام إيرانية “لمحاولتها التدخّل” في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ “النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم”.

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وأضافت أنّ “كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديموقراطية الأميركية”.

يشار إلى أن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جون راتكليف،كان قد أعلن عن تورط إيران في قضية رسائل بريد إلكتروني “مخادعة” تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأميركية، جدلا في الولايات المتحدة حول الغاية من العملية.

وقال راتكليف في مؤتمر صحفي إن الهدف وراء الرسائل هو “ترهيب الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس ترامب”.

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