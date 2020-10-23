شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قرب 1900 دولار وسط شكوك بشأن التحفيز الأمريكي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:32 صباحًا, 23 أكتوبر 2020 م
المناطق- الرياض
تراجع الذهب 1 في المائة ليقترب من 1900 دولار للأوقية “الأونصة” أمس بفضل بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، بينما انحسرت جاذبية المعدن بدرجة أكبر جراء صعود الدولار والشكوك حيال فرص إقرار حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية.
وبحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.2 في المائة إلى 1901.16 دولار للأوقية “الأونصة”، في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.4 في المائة لتسجل 1902.80 دولار.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى “أواندا”، “إن رقم طلبات إعانة البطالة، الذي جاء أفضل كثيرا من المتوقع يضغط على الذهب”، مضيفا أن “تحسن الرقم يقلل من إلحاح إنجاز صفقة تحفيز”.
وأظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة 55 ألفا إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفا الأسبوع الماضي، وإن كان المستوى الإجمالي ما زال مرتفعا.
في غضون ذلك، انتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في سبعة أسابيع مقابل عملات رئيسة، ما يرفع تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، وذلك بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترمب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق على قانون جديد لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتراجع قرب 1900 دولار وسط شكوك بشأن التحفيز الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.