أوروبا تتحصن من كورونا بحظر التجول الليلي لكبح انتشاره

المناطق- الرياض

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم :إنّ بلاده ستفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضرراً من تفشي جائحة كوفيد-19، معلناً فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

و كانت السلطات اليونانية، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة أمس.

وقال ميتسوتاكيس:إنّ حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً في المناطق التي تعد شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من أربع مستويات تضعه السلطات.

وسيجري تطبيق الإجراء ابتداءً من يوم السبت.

وقالت السلطات: إنه سُجِّل 15 وفاة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549 حالة وفاة.

كما أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.

ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043 إصابة.