شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حاجز الـ100 إصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل 121 إصابة في اليوم السابق.
ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 138 إصابة محلية و17 إصابة من بين القادمين من الخارج.
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