شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة عن 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس، ما يرفع حصيلة الإصالات إلى 25,698.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حاجز الـ100 إصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل 121 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 138 إصابة محلية و17 إصابة من بين القادمين من الخارج.