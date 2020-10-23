هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب المثنى

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجة في محافظة المثنى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الموافق 23 تشرين الاول 2020 في شمال شرقي قضاء الوركاء محافظة المثنى".
وأضافت أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 2:11:26 فجر اليوم وقد بلغت قوتها (3,6) على مقياس ريختر وتبعد (42) كم شمال قضاء الوركاء في محافظة المثنى".
وأضافت أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 2:11:26 فجر اليوم وقد بلغت قوتها (3,6) على مقياس ريختر وتبعد (42) كم شمال قضاء الوركاء في محافظة المثنى".
وأشارت الوزارة إلى أنه "لم يثبت الشعور بها (الهزة) من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".
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