أمريكا تحاصر إعلام إيران.. 3 منظمات على مقصلة العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على 3 منظمات إيرانية "لمحاولتها التدخّل" في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وشملت العقوبات "معهد بيان رسانة غوستار" الذي وصفه بيان الخزانة الأمريكية بأنّه أداة دعائية للحرس الثوري، والاتحاد الإيراني للإذاعات والتلفزيونات والاتحاد الدولي لوسائل الإعلام الافتراضية.

ولفتت الخزانة الأمريكية في بيانها إلى أنّ "فريق معهد بيان غوستار خطّط للتأثير على الانتخابات من خلال استغلال قضايا لشركات في الولايات المتحدة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتشويه سمعة شخصيات سياسية أمريكية".

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وقالت الخزانة الأمريكية إنّ "النظام الإيراني استهدف العملية الانتخابية في الولايات المتحدة بمحاولات وقحة لبثّ التفرقة بين الناخبين من خلال نشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة لتضليلهم".

وأضافت أنّ "كيانات تابعة للحكومة الإيرانية، متنكّرة بهيئة وسائل إعلام، استهدفت الولايات المتحدة بغية تقويض العملية الديموقراطية الأمريكية".

كما فرضت الخزانة عقوبات على 5 كيانات إيرانية، بينها الحرس الثوري، "لمحاولتها التدخّل" في الانتخابات الرئاسية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إنّ "النظام الإيراني يستخدم روايات كاذبة ومحتويات أخرى مضلّلة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وتعهّد الوزير الاستمرار في "التصدّي لجهود أيّ طرف أجنبي قد يهدّد العملية الانتخابية".