شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بايدن يتهم ترامب بإعطاء الشرعية لزعيم كوريا الشمالية ويصفه بـ"البلطجي" والان مع التفاصيل

الجمعة 23 أكتوبر 2020 تطرقت المناظرة بين مرشحين الرئاسة إلى علاقة الولايات المتحدة بكوريا الشمالية، حيث دافع ترامب عن مفاوضاته مع بيونغيانغ.

وقال ترامب إن سلفه باراك أوباما اعتبر كوريا الشمالية "تحديا كبيرا"، وخطط لشن حرب نووية ضدها، لكن "زعيمها أصبحت تربطه بي علاقة جيدة ولن يفكر في عمل عدائي". وفي المقابل، اعتبر بايدن أن لقاءات ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "منح الشرعية لنظام بيونغيانغ وزعيمها البلطجي" على حد وصفه.

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