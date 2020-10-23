شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:28 صباحًا, 23 أكتوبر 2020 م
المناطق- الرياض
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.