مالي.. الجيش يحرر قرية حاصرها إرهابيون لمدة أسبوعين

قال الجيش في مالي، الجمعة، إنه استعاد السيطرة على قرية في وسط البلاد يسكنها أكثر من ألفين بعد أن حاصرها إهابيون لمدة أسبوعين.

بدأ الحصار عندما خطف المسلحون عددا من السكان في قرية فارابوجو معظمهم من جماعة بامبارا العرقية التي تشتغل بالزراعة.

وقال أحد السكان المحليين إن قوات الجيش لم تتمكن من الوصول إلى القرية برا بسبب الأمطار الغزيرة التي حالت دون إمكان السير على الطرق.

وقال البيان إن الجنود تمكنوا اليوم من اقتحام المنطقة النائية بمساعدة القوات الجوية.