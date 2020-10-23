المناظرة الأخيرة.. أبرز ما قاله مرشحين الرئاسة الأمريكية بشأن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

الخليج 365

مع انطلاق المناظرة الأخيرة بين المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن، دافع ترامب عن تعامل إدارته في أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال إن أعداد الضحايا كان من الممكن أن تزيد كثيرا عما هي الآن، مشيرا إلى أن اللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع وسيوزعه الجيش.



وأضاف: "عمليات تطوير لقاح كورونا تسير بشكل جيد، وسيكون لدينا أكثر من 100 مليون جرعة".

وقال ترامب إن إدارته ليس بمقدورها إغلاق البلاد مجددا بسبب كورونا، مضيفا: "علينا أن نعيد فتح مدارسنا".

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وتابع الرئيس: "ليس بمقدورنا إغلاق البلاد مجددا، وبايدن كان ضد قراري إغلاق الحدود أمام الصينيين".

وأوضح ترامب: "الحكام الديمقراطيون للولايات أغلقوها وتسببوا في معاناة كبيرة للسكان".

بينما قال بايدن إن عدد وفيات كورونا تخطى الـ200 ألف، وإن "أي شخص مسؤول عن هذا الكم من الوفيات لا يجب أن يكون رئيسا للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الأعداد ترتفع في الولايات المتحدة بمعدل أعلى من أوروبا.

وأوضح بايدن: "نحن لم نتعلم أن نتعايش مع كورونا كما يقول ترامب، لكننا نموت بسبب الوباء"، وعارض فتح المدارس والأماكن العامة إلا مع ضمان وجود تباعد اجتماعي وفحوصات كافية.

واتهم بايدن ترامب بأنه كان علم بمدى خطوة فيروس كورونا في يناير، و"رغم ذلك لم يخبر الشعب الأميركي بهذا".