استشهاد مفتي دمشق وريفها بتفجير عبوة ناسفة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق قالت وسائل اعلام ان عبوة ناسفة استهدفت سيارة الشيخ عدنان أفيوني بمنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى إستشهاده. وأفاد موقع سانا ان الشيخ عدنان استشهد بعد اصابته بتفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا. Advertisements وكان الأفيوني مديرا لـ “مركز لشام الإسلامي الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف” في دمشق. وتسلم موقع مفتي دمشق وريفها، عام 2013. ويعد واحدا من رجال الدين الذي تسلموا ملف ما تعرف بـ “المصالحة الوطنية” في البلاد، وشارك في كثير من المفاوضات مع “المعارضة” خاصة في ريف دمشق أثناء سيطرة فصائل مسلحة عليها.

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