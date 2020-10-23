بايدن: لدي خطة طموحة للمناخ.. وترامب: يقول "شيئًا أخرقًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها الآن أقل معدل من الانبعاث الكربوني، مؤكدًا أنه "يحب المناخ".

ومن جانبه، قال المرشح للانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن إن هناك واجب أخلاقي للتعامل مع مشاكل المناخ، مشددًا على أن ترامب ألغى ما حققته إدارة أوباما من خطوات جيدة على صعيد البيئة، وأن خطته المقترحة لهذا الملف طموحة على الصعيد البيئي.

أشار بايدن أيضًا إلى أن خطته تعمل على استحداث وظائف تنظيف البيئة، وخفض معدل استهلاك الطاقة، وزيادة السيارات التي تعمل بالكهرباء، واستثمار ملايين الدولارات لصالح الاقتصاد.

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ورد ترامب بأن خطة بايدن كارثة اقتصادية، مشيرًا إلى أن بايدن يقول شيئًا "أخرق"، وأن الاستثمار في الطاقة النظيفة يكلف الكثير في الأموال. وهو ما رد عليه بايدن بأنه غير حقيقي وأن الشركات الكبرى واثقة في طرحه في هذا الشأن.

وانطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، فصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.​