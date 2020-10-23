بايدن: ترامب يهاجم الأقليات ويريد منع "المسلمين من التكلم".. وترامب: أنا أقل الأشخاص عنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لديه علاقة جيدة مع جميع الناس، وهو أقل الأشخاص في "قاعة المناظرة" عنصرية.

وأكد ترامب، في المناظرة الثانية أمام منافسه بالانتخابات الرئاسية جو بايدن، على أنه لم يفعل أي رئيس مثلما فعل هو للأمريكيين السود.

وردًا على ذلك، قال بايدن إن ترامب يهاجم الأقليات ويريد أن يمنع "المسلمين من التكلم".

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وانطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، فصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.​