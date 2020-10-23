بايدن: سأمنح المهاجرين أوراقًا رسمية.. وترامب: العصابات تستخدم الأطفال للإضرار بنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن إن نظام ترامب فصل الأطفال المهاجرين عن أهليهم، ما يخالف عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية.

واعترف بايدن، في المناظرة الثانية أمام منافسه الرئيس دونالد ترامب اليوم، بأن إدارة أوباما ارتكبت خطأ في إدارة ملف المهاجرين، لكنه في المستقبل سيصبح رئيسًا وليس نائبًا، على حد قوله.

وأكد بايدن على أنه سيعمل على إعطاء المهاجرين أوراقًا شرعية للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المهاجرين شاركوا في صناعة الوايات المتحدة الأمريكية، والتاريخ مدينًا لهم بما شاركوا به.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المهاجرين يستخدمون الأطفال في الدخول واختراق حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأشار إلى أن العصابات تستخدم هؤلاء الأطفال في إلحاق الضرر بالولايات المتحدة.

وانطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، فصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.​​